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Общество

Как мобилизованным платить за ЖКУ, разъяснили эксперты

Разъяснения по теме частичной мобилизации продолжают давать эксперты. Ответы на частые вопросы россиян публикуются в Telegram-канале «Объясняем.РФ». 

Я живу один. Если меня призовут, как я смогу из расположения части вносить коммунальные платежи?

Если человек на долгий период покидает своё жильё (например, для прохождения службы в армии), он может заранее обратиться в управляющую организацию для заключения соглашения о рассрочке.

Кроме того, для регулярной оплаты коммунальных услуг гражданин может установить автоплатёж в личном кабинете управляющей компании или банковском приложении.

Если человек не успел заранее сообщить о своём отсутствии в управляющую организацию и не платит при этом за ЖКУ, то он по возвращении домой имеет право подать заявление о погашении долга в рассрочку.

Также сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о моратории на начисление пеней за оплату ЖКУ для граждан, подлежащих частичной мобилизации и принимающих участие в СВО.

Куда может прийти повестка, если у человека нет регистрации?

Повестка должна быть вручена под роспись лично мобилизуемому гражданину. Вручить её может уполномоченное военным комиссариатом лицо по месту фактического пребывания гражданина или на работе.

Ранее сообщалось, что для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, открыта горячая линия. Помощь также оказывают в региональных отделениях Народного фронта — лично и по телефону, а также в группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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