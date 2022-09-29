Аплодисментами проводили мобилизованных граждан в Пустошке

14:37, 29 сентября 2022, ПАИ

Вторая отправка мобилизованных граждан в воинские части прошла в Пустошке. Об этом пишет газета «Вперёд».

К зданию администрации района пришли родные и близкие мобилизованных, депутаты, общественники. Мужчинам, призванным в ряды Вооруженных сил РФ, вручили пакеты с необходимыми вещами, которые закупили на собранные пустошанами средства.

«И вновь вслед отъезжающему автомобилю раздались аплодисменты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент ряд депутатов в Пустошке занимается обзвоном семей мобилизованных для решения «насущных проблем».

Ранее сообщалось, что мобилизованных из четырех районов Псковской области отправили в воинские части.