ФОТОФАКТ Звёздная ночь в Черняковицах
Фотографиями звёздного неба над деревней Черняковицы Псковского района поделился астроном-любитель в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«Сентябрьская ночь в Черняковицах», - подписал снимки автор.
А ранее псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов показал фрагмент «Души».
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