ФОТОФАКТ Гриб весом 1,5 кг нашла в лесу псковичка

16:27, 29 сентября 2022, ПАИ

Полуторакилограммовый гриб нашла в лесу псковичка. Фотографией она поделилась в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня был день гигантов. Сколько дней проходила мимо. Естественно, он был уже с жильцами. Домой взяла лишь для того, чтобы взвесить. «Малыш» потянул на 1,5 килограмма», - написала участница группы.

Ранее сообщалось о грибе-гиганте весом «без малого килограмм», который тоже был найден в псковском лесу.

По данным «Википедии», белый гриб, он же боровик, обычно весит от нескольких граммов до 300–400 граммов, но в отдельных случаях может достигать и 4 килограммов.