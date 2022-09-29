Ошибочно призванных среди псковичей нет - военком

15:27, 29 сентября 2022, ПАИ

Причины возврата мобилизованных призывников назвал военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Ошибочно призванных нет. Есть единичные случаи возврата призывников. Поступающие жалобы рассматриваем своевременно и принимаем необходимые меры. Пару человек вернули, так как они не подошли по возрасту», - сказал Сергей Судаков.

При этом он отметил, что президент России Владимир Путин определил: если гражданин, который пребывает в запасе, имеет сверхпредельный возраст и желает быть добровольцем, его призыв возможен. Предельный возраст мобилизованного в регионе - 48 лет. Генерал-майор подчеркнул, что добровольцы есть в каждом районе.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют мобилизовать до двух тысяч человек.