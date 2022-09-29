Порядок действий при получении повестки объяснили псковичам

15:44, 29 сентября 2022, ПАИ

Порядок действий при получении повестки объяснил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства инофрмации.

«Гражданин, получивший повестку, должен прибыть в военкомат: чтобы провести сверку, сверить данные о состоянии здоровья и т. д. Получив повестку, нужно обязательно прибыть в военкомат, и по каждому будет принято индивидуальное решение, подлежит призыву или нет», - пояснил он.

Генерал-майор подчеркнул, что случаев повторного вызова по повесткам в Псковской области нет. Приходят все, кому они вручаются лично.

Он также рассказал, что в первые дни была нагрузка на комиссариат, нужно было призвать более 300 человек. Но в настоящее время появился график - в сутки не должны прибывать более 50 призывников.

«В три часа ночи повестки не вручаются. В аэропорту и на вокзалах также исключена выдача повесток, и по региону нет ограничений перемещения людей», - подытожил Сергей Судаков.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют мобилизовать до двух тысяч человек.