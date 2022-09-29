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Общество

Центр лечебной педагогики в Пскове посетили эксперты из разных регионов

В рамках визита в регион эксперты посетили областной Центр лечебной педагогики, расположенный в Пскове, 29 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Со структурой учреждения, составе классов, распорядке дня подопечных участников выезда познакомил директор центра лечебной педагогики Андрей Царев. Он рассказал, что сейчас в организации обучаются 85 школьников и 24 дошкольника. Всего поддержку центра получают более 530 семей области.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

Занятия в основном проходят очно, форма обучения разная — есть групповые занятия, есть индивидуальные. Большое внимание на уроках отводится обучению навыкам самообслуживания и домашнему обиходу. Для этого в учреждении оборудованы специализированные мастерские. «Главное то, что средствами образования мы стараемся максимально социализировать детей. Положительная динамика есть практически у всех подопечных», — отметил Андрей Царев.

Специалисты из разных регионов посетили классы и мастерские центра, пообщались с коллективом. Учреждение получило высокую оценку как в части условий работы и обучения детей, так и в части профессионализма работников и их внимательного отношения к подопечным.

В Центре лечебной педагогики также прошло заседание круглого стола. Участники обсудили возможности реабилитации детей с особенностями посредством театральных технологий и участия НКО, а также изучили положительные практики регионов по обучению детей с проблемами зрения и оказанию психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.

Подводя итоги прошедших мероприятий, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поблагодарила прибывших коллег и специалистов социальной и образовательной сфер за возможность поделиться имеющимся опытом работы с особенными детьми и озвучить актуальные проблемы в области воспитания и сопровождения. «Все это мы обсуждаем, чтобы по итогу выработать единый документ и представить его в федеральный аппарат со своими рекомендациями и конкретными предложениями, в том числе по внесению в законодательство РФ», — добавила Наталия Соколова.

Напомним, раннее в Пскове эксперты из разных регионов обсуждали вопросы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.

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