Госдума приняла поправки о гарантиях для семей мобилизованных граждан

17:03, 29 сентября 2022, ПАИ

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие гарантии для членов семей мобилизованных граждан. В ближайшее время их рассмотрит Совет Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

«Если в семье воспитываются дети до 14 лет, второго родителя без его согласия не могут привлекать к ночной, сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни или отправлять в командировку. Родители детей до 18 лет получают преимущественное право сохранить должность, если работодатель планирует сокращение», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны России открыло горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации.