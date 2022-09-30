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Общество

Александр Голышев: Результаты референдумов объективны и справедливы

О результатах референдума высказал своё мнение первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

«Результаты референдумов объективны, справедливы и ожидаемы. Теперь слово за Россией. Еще памятны осечки 2014 года. Но сегодня уже ситуация другая. Период политической деликатности закончился. Коллективный запад сам взорвал сложившуюся архитектуру мироустройства и доводит ситуацию до прямого военного конфликта. Об этом свидетельствует целенаправленное военное содержание Украины, диверсии на Северных потоках и т. д.», - подчеркнул Александр Голышев.

Он отметил, что в общем сюжете шквала информационных атак и фейков четко читается сценарий проекта «Анти-Россия». 

«К сожалению, на некоторых это действует. Даже среди коллег в нашем Экспертном клубе есть те, кто системно ставит -5 всем наиболее патриотическим комментариям. Хотя не совсем понятно, зачем эксперту оценивать другие комментарии. Это не заменяет, а подменяет полемику. Но это второстепенно. Главное - народ Новороссии сделал свой исторический выбор. На этой земле наконец-то начнется мирная жизнь и Россия сможет их защитить», - сказал Александр Голышев.

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