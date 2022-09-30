Концерт «Мы вместе» в поддержку референдумов пройдёт сегодня в Пскове

12:38, 30 сентября 2022, ПАИ

Концерт «Мы вместе», посвященный референдуму по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, состоится сегодня в Пскове. Об этом Псковскому агентству информаци сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В программе концерта - известные композиции Муслима Магомаева, Виктора Цоя, Ильи Резника, Владимира Матецкого. На сцену выйдут как псковские, так и приглашенные артисты: вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» (руководитель - Анна Роор), Анастасия Куклина, ансамбль «Голубые молнии», завершит концерт известная фолк-группы «Партизан FM».

В исполнении артистов псковичи и гости города услышат знакомые мелодии: «Кукушка», «Расплескалась синева», «Верни мне музыку», «Гляжу в озера синие» и другие.

Организаторами концерта выступили администрация города Пскова, региональный комитет по культуре, правительство Псковской области и Театрально-концертная дирекция области.

«27 сентября 2022 года завершился референдум. Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья единодушно высказались за то, чтобы войти в состав России», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт на территории Гайд-парка («Четыре угла»), начало в 18:00.