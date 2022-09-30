Участники проекта «Формула семьи» поделились впечатлениями

18:01, 30 сентября 2022, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон придумал стартовавший вчера проект «Формула семьи» год назад. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала организатор и один из спикеров психолог Анастасия Пелячик.

«Владыка Тихон придумал его год назад и очень долго искал команду, искал людей, которые были бы близки по духу, исповедовали те же ценности, но при этом были бы специалистами в разных областях и могли взаимодополнять друг друга. А ещё, чтобы они умели говорить, а ещё, чтобы у них был личный опыт. И если вы обратили внимание, у нас многодетные родители, приемные родители, родители детей с особенностями. Поэтому, чем они будут делиться, это не только их абстрактные знания, это их личный и успешный опыт», – отметила психолог.

Впечатлениями о первой встрече с корреспондентом поделилась молодая семья. «Встреча на самом деле очень интересная, полезная. Конкретно для нас, мы молодая семья, два месяца женаты и нам это очень интересно. У нас мечта даже была такая, чтобы пройти курс у психолога по общению в браке, чтобы создать гармоничные отношения. Такой проект, мне кажется, очень здорово поможет семьям научиться общаться, взаимодействовать супругам и детям, а также решать какие-то свои личные вопросы», – сказали супруги.

Также своими эмоциями поделилась студентка Псковского государственного университета. Она подчеркнула: «Я ожидала нечто нудное, скучное, ну, обычная презентация проекта. Оказалось, что это было довольно полезно, очень тепло. Рада, что было немного людей, потому что сохранилась атмосфера уюта. В целом, очень довольна, несмотря на то, что встреча длилась более двух часов».

Напомним, что задачами проекта являются укрепление ценности семейной жизни, формирование активной позиции, предполагающей, что семейное счастье достижимо при условии вложения усилий. Первая встреча проекта состоялась вчера, 29 сентября, в Доме причта в Пскове. Открыл «Формулу семьи» митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он рассказал о важности начинания.