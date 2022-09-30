Поджоги военкоматов будут приравнены к терактам

20:41, 30 сентября 2022, ПАИ

Поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты, за это грозит лишение свободы сроком до 15 лет, сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на Генштаб РФ.

«Эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

В Генштабе также сообщили, что отслужившие срочники будут уволены и после демобилизации их отправят домой. Их не будут привлекать к спецоперации.

Осенний призыв, который начнется в ноябре, никак не связан со спецоперацией. Горячая линия Минобороны РФ для призывников и их родителей начнет работать с 4 октября.