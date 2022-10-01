Власти объявили частичную мобилизацию бессрочной

09:22, 01 октября 2022, ПАИ

Объявленная в России «частичная мобилизация» не имеет конкретных сроков и завершится только по решению президента, пишет Telegram-канал «Объясняем РФ».

Также отмечается, что если у военнослужащего закончится контракт во время мобилизации, то он не сможет уволиться со службы.

«На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта. Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания специальной военной операции», - подчеркивается в сообщении.

Призванные граждане могут быть уволены только по достижении предельного возраста службы, по состоянию здоровья и в случае приговора суда, связанного с лишением свободы.

При этом мобилизованному разрешается сменить род войск. «Да, можно, если ваша военно-учетная специальность соответствует военно-учетным специальностям, предусмотренным в других видах и родах войск ВС РФ», — уточняется в сообщении.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.