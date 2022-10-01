Гастроли театра «Пушкинская школа» завершились в «Михайловском»

11:25, 01 октября 2022, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» спектаклем по комедии Карло Гольдони «Бабьи сплетни» 29 сентября были закрыты гастрольные выступления-2022 театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Выступления труппы из Санкт-Петербурга в Святогорье проходили с 20 сентября. Традиционно, уже девятый год подряд, они были организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Зрители побывали на десяти спектаклях, а также могли посетить выставку театральных костюмов. В необычную экспозицию вошли женские и мужские облачения, в том числе и головные уборы, из 11 постановок текущего репертуара «Пушкинской школы».

Всего на спектаклях петербургского театра в «Михайловском» в этом году побывало 2 523 человека. Более 1 700 их них – школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений из области, в том числе большие организованные группы из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Локнянского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Порховского, Псковского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского районов. Многие из юных зрителей приобрели билеты по «Пушкинской карте».

Ранее сообщалось, что, открывая череду гастрольных показов, директор музея Георгий Василевич вручил Владимиру Рецептеру памятную медаль, выпущенную «Михайловским» к столетию послереволюционного возрождения Государственного «Пушкинского уголка» на Псковской земле.