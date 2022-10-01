Финал Кубка России по ралли стартовал в Псковской области

13:19, 01 октября 2022, ПАИ

Стартовал этап Кубка России, финальный этап Кубка «Содружества «Трофей Александра Невского» и 2-го этап чемпионата Республики Беларусь по ралли «Уралхим Пушкинские горы – 2022». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

«Все участники в минувшую пятницу успели ознакомиться с трассой. А это значит, что уже сегодня нас ждут яркие заезды и первые результаты от проезда по четырем специальным участкам», - отметили организаторы.

После прохождения административных проверок, а также предстартового медицинского осмотра к старту допущены 52 экипажа, в целях безопасности после прохождения технической инспекции один экипаж к старту не допущен. В эти выходные участников ждет более 500 киллометров трассы, расположенной в Пушкиногорском, Опочецком, Новоржевском и Бежаницком районах.

Ознакомиться с подробной информацией и схемой трасс можно на листовках, место расположения: автозаправочные станции «Сургутнефтегаз» в городе Пскове на Рижском проспекте, в городе Острове и Опочке, а также в посёлке Пушкинские горы и Новоржеве.

Сегодня 1 октября жителей и гостей Пушкинских гор ждёт музыкальный подарок от команды «StarBand», а также представление участников, которые будут бороться за Кубок России по ралли. Ну и конечно же за уникальный «Трофей Александра Невского», который проводится на территории Псковской области уже 11 лет. Кто станет обладателями этих кубков будет известно уже в это воскресенье.

Отметим, что торжественное открытие ралли началось в 11:45 перед Научно-культурным центром Пушкинского заповедника.