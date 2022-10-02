Вынужденных остаться в украинской армии жителей новых субъектов РФ могут освободить от ответственности

17:36, 02 октября 2022, ПАИ

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области в составе РФ вправе урегулировать вопрос об освобождении от ответственности тех своих граждан, которые после подписания соответствующих международных договоров не могут покинуть украинские войска без риска для жизни. Это следует из постановлений Конституционного суда России.

«В частности, изменение в соответствии с рассматриваемым Договором правового статуса Донецкой Народной Республики предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого Договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления», - говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что жители новых субъектов смогут получить гражданство, если принесут присягу гражданина России.