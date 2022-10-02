Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вынужденных остаться в украинской армии жителей новых субъектов РФ могут освободить от ответственности

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области в составе РФ вправе урегулировать вопрос об освобождении от ответственности тех своих граждан, которые после подписания соответствующих международных договоров не могут покинуть украинские войска без риска для жизни. Это следует из постановлений Конституционного суда России.

«В частности, изменение в соответствии с рассматриваемым Договором правового статуса Донецкой Народной Республики предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого Договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления», - говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что жители новых субъектов смогут получить гражданство, если принесут присягу гражданина России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 октября 2022

Русских язык станет государственным на территории новых субъектов

02 октября 2022

Псковские экскурсоводы заволновались из-за выпуска уникального путеводителя
02 октября 2022

Вынужденных остаться в украинской армии жителей новых субъектов РФ могут освободить от ответственности
02 октября 2022

Программа поддержки многодетных семей продлена ещё на год

02 октября 2022

Россиянам рассказали, что будет с ценами на гречку и рис
02 октября 2022

Выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут осенью 2023 года
02 октября 2022

Опубликовано видео аварии во время ралли кубка России в Псковской области
02 октября 2022

Видео с участием «королевы красоты» Крыма проверяют в полиции

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...