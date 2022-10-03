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Спорт

Популярный в Псковской области вид спорта назвал Артур Акавов

Бокс - один из самых популярных видов спорта в Псковской области, заявил директор Ледового дворца, председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online». 

Он отметил, что в этом году пройдет турнир памяти тренера Александра Беха, а зимой предстоит турнир памяти псковских боксеров. 

«У нас по области 12 специализированных залов, плюс есть еще залы-трансформеры», - рассказал директор Ледового дворца. 

Артур Акавов уточнил, что в регионе насчитывается более тысячи боксеров. «Это один из лидирующих видов спорта в Псковской области», - заключил он. 

Ранее сообщалось, что в Ледовом дворце стартовал чемпионат Псковской области по хоккею. 

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