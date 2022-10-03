Почти тысяча пешеходов пересекли границу в пункте пропуска «Убылинка» за сутки

19:52, 03 октября 2022, ПАИ

О ситуации на пунктах пропуска через государственную границу в Пыталовском районе рассказала корреспонденту Псковского агентства информации глава муниципалитета Вера Кондратьева.

По ее словам, по состоянию на 15.00 3 октября на каждом пограничном посту в очереди находятся около 10-15 пеших граждан.

Вера Кондратьева сообщила, что за сутки на пункте пропуска «Убылинка» оформили почти 1 тыс. пешеходов, на «Лудонке» - около 900 человек. «Остается очередь из легкового и грузового транспорта», - прокомментировала Вера Кондратьева.