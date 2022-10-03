В Печорах 7 октября пройдёт концерт органной музыки
7 октября в 18:30 в Печорах вновь пройдёт концерт органной музыки. Об этом сообщает паблик «Афиша.Псков».
Музыкальные произведения исполнит лауреат международных конкурсов Андрей Коломийцев (орган, Печоры – Санкт-Петербург).
В программе «Музыка австрийского двора»:
Георг Муффат (1653 – 1704)
Toccata prima из сборника Apparatus musico-organisticus;
Иоганн Якоб Фробергер (1616 – 1667)
Фантазия на Ut Re Mi Fa Sol La, FbWV 201;
Иоганн Каспар Керль (1627 – 1693)
Пассакалия in d;
Фердинанд Тобиас Рихтер (1651 – 1711)
Токкатина и каприччио in d;
Иоганн Пахельбель (1653 – 1706)
Aria prima из сборника Hexachordum Apollinis
Чакона in d;
Алессандро Польетти (16.. – 1683)
Aria bizzara del Rossignolo (Причудливая ария соловья);
Георг Муффат
Toccata sexta из сборника Apparatus musico-organisticus.
«Церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным. Рекомендуемая сумма пожертвования от 300 руб», – напомнил паблик.
Лютеранская церковь Св.Петра находится по адресу г. Печоры, ул.Гагарина, 12а.