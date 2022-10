В Печорах 7 октября пройдёт концерт органной музыки

23:35, 03 октября 2022, ПАИ

7 октября в 18:30 в Печорах вновь пройдёт концерт органной музыки. Об этом сообщает паблик «Афиша.Псков».

Музыкальные произведения исполнит лауреат международных конкурсов Андрей Коломийцев (орган, Печоры – Санкт-Петербург).

В программе «Музыка австрийского двора»:

Георг Муффат (1653 – 1704)

Toccata prima из сборника Apparatus musico-organisticus;

Иоганн Якоб Фробергер (1616 – 1667)

Фантазия на Ut Re Mi Fa Sol La, FbWV 201;

Иоганн Каспар Керль (1627 – 1693)

Пассакалия in d;

Фердинанд Тобиас Рихтер (1651 – 1711)

Токкатина и каприччио in d;

Иоганн Пахельбель (1653 – 1706)

Aria prima из сборника Hexachordum Apollinis

Чакона in d;

Алессандро Польетти (16.. – 1683)

Aria bizzara del Rossignolo (Причудливая ария соловья);

Георг Муффат

Toccata sexta из сборника Apparatus musico-organisticus.



«Церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным. Рекомендуемая сумма пожертвования от 300 руб», – напомнил паблик.



Лютеранская церковь Св.Петра находится по адресу г. Печоры, ул.Гагарина, 12а.