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Общество

В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных

Региональным властям следует выделять приютам и волонтерским организациям средства на передержку домашних животных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Инициатива связана с обеспечением условий существования животных у тех ребят, которые подлежат мобилизации либо ушли добровольцами… Мы предложили, чтобы региональные власти направляли средства зоогостиницам, приютам, волонтерским организациям, которые помогли бы обеспечить этим животным передержку, то есть нормальные условия существования», — отметил Бурматов.

По словам депутата, данная инициатива уже успешно работает в некоторых регионах.

«Мы работаем с региональными властями для того, чтобы таким организациям, кто занимается помощью, оказывалась финансовая поддержка — выделялись корма, им помогали все это организовать, чтобы это была не волонтерская инициатива», — заключил парламентарий.

Ранее был опубликован список приютов в Псковской области, куда мобилизованные могут отдать своих животных.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и, прежде всего, тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.

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