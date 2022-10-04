В Пскове ищут очевидцев ДТП с участием водителя BMW

11:41, 04 октября 2022, ПАИ

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло на улице Труда, 54, корпус 1 в Пскове 3 октября в 21:10. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, неустановленный водитель на автомобиле BMW темного цвета сбил 59-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся.

В результате ДТП пострадавшая попала в больницу. На месте ДТП обнаружено боковое зеркало автомобиля, предположительно от BMW подозреваемого.

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего или располагают какой-либо информацией об этом ДТП, просят обратиться по телефону 112 или 8-911-884-88-88.