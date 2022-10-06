Стало известно, могут ли получить отсрочку от мобилизации переболевшие ковидом

10:33, 06 октября 2022, ПАИ

Ответы на наиболее частые вопросы по теме частичной мобилизации продолжают давать специалисты. Они размещаются в Telegram-канале «Объясняем. РФ».

Я переболел COVID-19. Положена ли мне отсрочка от мобилизации?

Отсрочка от призыва по мобилизации переболевшим COVID-19 не предусмотрена.

Однако при наличии осложнений после перенесённого заболевания нужно сообщить об этом призывной комиссии и предъявить соответствующие медицинские документы для рассмотрения вопроса о направлении вас на медицинское освидетельствование.

Если у получившего повестку родители — пенсионеры и один из них болеет сахарным диабетом и нуждается в постоянном уходе, могут ли мобилизовать?

В данном случае уход за одним родителем может осуществлять другой родитель. Их взрослый ребёнок, получивший повестку, может быть призван по мобилизации.

Распространяется ли действие полиса обязательного медицинского страхования на гражданина, призванного по мобилизации?

Нет, полис ОМС мобилизованного военнослужащего прекращает действовать. С момента призыва на военную службу военнослужащий застрахован в военно-медицинской страховой компании.

Полный список причин, по которым можно получить отсрочку, можно посмотреть здесь.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.