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Полный комплект: как изменится экипировка мобилизованных при отправке в зону СВО

На вопросы об экипировке призванных в армию в ходе частичной мобилизации ответили специалисты. Пояснения по этой теме опубликованы в Telegram-канале «Объясняем. РФ». 

Какую форму выдают мобилизованным гражданам?

После призыва на период подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные получают временную полевую форму одежды. Перед началом выполнения задач в зоне СВО военнослужащим выдают всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). При этом первый комплект одежды также остаётся у военнослужащего.

Будут ли компенсированы расходы на покупку мобилизованным собственного обмундирования и медикаментов?

Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д.

Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена.

Можно ли мобилизованному брать с собой экшен-камеру для фиксации факта уничтожения техники или живой силы противника?

Да, такую камеру можно брать с собой, но использовать только с разрешения командира. При этом записи с такой камеры запрещено размещать и передавать в интернете, а также по сетям мобильной связи.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.

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