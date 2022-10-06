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Общество

Порядок детских выплат и содержание собак-поводырей обсудили депутаты СЗФО

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На необходимость уточнения порядка предоставления выплат на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет обратили внимание члены постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике. Заседание состоялось в Пскове 6 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проблема заключается в сроках подачи заявления на пролонгацию меры социальной поддержки – сделать это необходимо день в день по истечении 12 месяцев.

«Если выплата прекращается, например, 10-го числа месяца, то нужно обратиться в соцзащиту строго 11-го. Если вы придёте накануне, вам откажут по формальному признаку,  если обратитесь позже, никто не компенсирует возникший промежуток, – пояснила суть депутат из Вологодской области Лариса Кожевина. – Но человек по объективным причинам может нужный день пропустить – например, по болезни или в командировке, и тогда нарушится непрерывность предоставления этой меры поддержки». Парламентарий уточнила, что для аналогичной выплаты на детей от 8 до 17 лет правительство такое требование не установило.

«Этой нормой мы заведомо ставим людей в сложные условия. Конечно, очень неудобно», – согласился с коллегой председатель постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике Анатолий Осипов. Депутаты из других регионов также сочли обоснованным предложение вологжан и подготовленный ими текст обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Следующая инициатива касалась детей-инвалидов, потерявших родителей. Закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» устанавливает пенсию по инвалидности, а закон «О страховых пенсиях» пенсию для детей, оставшихся без одного или двух родителей. Однако, оставшись без родителей, дети-инвалиды могут получать пенсию по случаю потери кормильца только при отказе от пенсии по инвалидности. Депутаты предлагают обратиться в Госдуму и правительство с просьбой законодательно установить в таких ситуациях возможность получать две выплаты одновременно.

На особенности содержания собак-проводников, утративших рабочие функции, обратили внимание депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

«Законодательство предусматривает возможность передачи такой собаки в собственность инвалида по желанию. Но далеко не каждый незрячий человек имеет возможность содержать и лечить больное животное самостоятельно, поэтому сталкивается с тяжёлым моральным выбором», – описала ситуацию депутат Елена Киселёва, опираясь на обращение петербургского общества инвалидов. Официально такие собаки считаются средством реабилитации инвалидов, их содержание осуществляется за счёт фонда социального страхования.

Елена Киселёва признала, что проблему можно считать локальной – собак-проводников не так много, например, в Псковской области их всего две, но для инвалидов, привязавшихся к животному, это важный и значимый вопрос. Депутат предложила обратиться в правительство с просьбой установить хотя бы частичное денежное содержание на таких собак.

«Может быть, эту проблему проще и быстрее решить на уровне региона, изыскав в своих бюджетах небольшие суммы на содержание собак-проводников? Этот путь точно будет короче», – предложил коллегам альтернативный вариант спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

Члены комитета согласились с эффективностью такого подхода, но решили попытаться получить и федеральное финансирование. Комитет ПАСЗР по социальной политике направит в регионы рекомендации.

В заключение депутаты обсудили необходимость разработки и принятия федеральной программы модернизации учреждений социального обслуживания.

«Мы уже пережили несколько волн модернизации медицинских учреждений. В образовании тоже выработался чёткий тренд на капитальный ремонт и строительство школ и детских садов. Но из этой достаточно стройной социальной политики у нас немного выпадают учреждения соцзащиты», – выступил с докладом депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Алексей Хейфиц.

Представители субъектов Северо-Запада согласились с актуальностью проблемы – большинство учреждений не отвечает современным требованиям, остро стоит вопрос обеспечения автомобилями для перевозки получателей соцуслуг.

Члены комитета сочли необходимым обратиться в правительство с просьбой о выделении регионам бюджетных ассигнований на условиях софинансирования на модернизацию учреждений соцзащиты.

Окончательные коллегиальные решения по всем рассмотренным комитетом вопросам примут делегаты конференции ПАСЗР, которая пройдёт в конце октября в Мурманске.

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