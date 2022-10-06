«Перекурили москвичей!»: археологи из Пскова ответили столичным коллегам

14:34, 06 октября 2022, ПАИ

На фоне сенсационной новости о находках 20 курительных трубок в Москве (их нашли на Тверской на глубине 830 см в слое XVIII века) псковские археологи решили ответить столице.

«Псковичи перекурили москвичей!» - написали сотрудники Археологического центра Псковской области в своем Telegram-канале.

«Вот один пример массовых индивидуальных находок - скопление курительных голландских трубок из археологического раскопа у Палат Поганкина в 2019 году, где за время раскопок было обнаружено более 1000 фрагментов», - уточнили специалисты.

По их словам, этот тип археологической находки характерен для культурного слоя XVIII века и представлен в большом количестве практически на любом псковском раскопе, где изучается этот период.