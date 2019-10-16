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Общество

Археологи поделились фотографиями находок из раскопа у Поганкиных палат в Пскове

Поганкины палаты. Фото с сайта tourism.pskov.ru

Сотрудники Археологического центра Псковской области в своём «Инстаграме» поделились последними находками, которые удалось сделать во время раскопок у Поганкиных палат в Пскове.

Раскопки на этой территории проходят в рамках ремонтно-реставрационных работ по проекту «Музейный квартал», частью которого станут и палаты купца Поганкина. Целью проекта является создание единой зоны музейно-туристического обслуживания. 

«Уже давно не было новостей о раскопках у Поганкиных палат, поэтому хотим поделиться с вами некоторыми находками оттуда», - сообщается в комментарии к посту с несколькими фотографиями.

На первом снимке изображена пробка из цветного металла на стеклянном штофе с изображением Розы Тюдоров. «От дорогого спиртного», - уточняют археологи.

Далее фотография перстня-печатки с романтической надписью из усадьбы до строительства палат. Перстень датируется XVI веком. «Кто сможет прочитать?» - интересуются специалисты.

Затем следует изображение инструмента «неизвестного назначения».

Крест с изображением Распятия и Святых также из усадьбы, размещавшейся до купеческих палат.

Доспешная пластина XVI века.

Печной изразец с изображением польского герба из дома Поганкиных.

В августе появилась информация, что на этой территории археологи обнаружили ещё и могильник XV века, на котором, как выяснилось, возведены все строения Поганкиных палат в Пскове.

Также были найдены бытовые предметы, связанные с семьей купца Поганкина. В частности, письменный прибор, множество посуды, в том числе дорогой голландской из стекла, найдена также большая гербовая английская печать, которая относится ко времени Карла II, книжная застежка и целый склад курительных трубок из Голландии.

Специалисты добавили, что обнаруженные голландские курительные трубки могут считаться предметом роскоши и даже контрабандой, поскольку купец Сергей Поганкин был главой таможни, поэтому мог позволять себе такую роскошь в большом количестве.

 

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