Псковский губернатор прокомментировал ситуацию с экипировкой для мобилизованных

02:51, 07 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с обеспечением вещами и военной экипировкой призываемых граждан.

«В большинстве случаев наши ребята направляются в учебный центр в Тверской области. Вчера там были главы Себежского и Новосокольнического районов. Они внимательно изучили условия проживания наших бойцов, пообщались с ними. Никаких жалоб и просьб не поступало. Настроение у всех хорошее, боевое», - рассказал глава региона в еженедельном видеообращении.

По словам Михаила Ведерникова, призываемые мужчины «одеты, обуты и обеспечены всем необходимым». «В учебном центре не выдают каски и бронежилеты. На данный момент идут тактическая подготовка и боевое слаживание», - отметил глава региона.

«Всё необходимое будет выдаваться на местах, в соединениях, куда будут отправлены наши ребята», - заключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.