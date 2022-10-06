Поезд Деда Мороза прибудет в Великие Луки и Псков

23:20, 06 октября 2022, ПАИ

Сегодня на Ленинградском вокзале в Москве презентовали поезд Деда Мороза, сообщает сайт с одноимённым названием.

Дед Мороз понял, что всех у себя в резиденции в Великом Устюге принять невозможно, а потому обратился обратился к железнодорожникам, попросив соорудить личный поезд.

Железнодорожники подумали и сделали новогодний состав из 19 вагонов, который проедет по всей России вплоть до самой восточной точки страны, посетив более 130 городов.

Дед Мороз будет посещать города как с большой программой и приёмом гостей у себя в резиденции, так и с короткими программами - для этого построили вагон-сцену.

Как сообщает сайт, с программой более двух часов Дед Мороз прибудет в Великие Луки 29 декабря, а в Пскове окажется в гостях 30 декабря.

Прибытие Деда Мороза в Псков в прошлом году вы можете посмотреть на видео.