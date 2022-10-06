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Общество

Поезд Деда Мороза прибудет в Великие Луки и Псков

Поезд Деда Мороза снова прибудет на Псковщину. Фото сайт Поезд Деда Мороза

Сегодня на Ленинградском вокзале в Москве презентовали поезд Деда Мороза, сообщает сайт с одноимённым названием.
Дед Мороз понял, что всех у себя в резиденции в Великом Устюге принять невозможно, а потому обратился  обратился к железнодорожникам, попросив соорудить личный поезд.

Железнодорожники подумали и сделали новогодний состав из 19 вагонов, который проедет по всей России вплоть до самой восточной точки страны, посетив более 130 городов.

Дед Мороз будет посещать города как с большой программой и приёмом гостей у себя в резиденции, так и с короткими программами - для этого построили вагон-сцену.

Как сообщает сайт,  с программой более двух часов Дед Мороз прибудет в Великие Луки 29 декабря, а в Пскове окажется в гостях 30 декабря.

Прибытие Деда Мороза в Псков в прошлом году вы можете посмотреть на видео. 

Поезд Деда Мороза уже собран. Фото сайта Поезд Деда Мороза

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