Две тысячи разводов зарегистрировано в Псковской области в этом году

12:25, 07 октября 2022, ПАИ

Две тысячи разводов зарегистрировано в Псковской области в этом году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

По сравнению с предыдущем годом цифра практически не изменилась, зато браков по сравнению с 2021 годом стало больше примерно на 10%.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2022 года псковичи заключили более трёх тысяч браков.