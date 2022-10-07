Две тысячи разводов зарегистрировано в Псковской области в этом году
Две тысячи разводов зарегистрировано в Псковской области в этом году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.
По сравнению с предыдущем годом цифра практически не изменилась, зато браков по сравнению с 2021 годом стало больше примерно на 10%.
Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2022 года псковичи заключили более трёх тысяч браков.
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