Псковские пары стали реже проводить выездные церемонии бракосочетания

12:35, 07 октября 2022, ПАИ

После ремонта Дворца бракосочетания в Пскове пары стали реже проводить выездные церемонии, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«У нас сразу два зала для торжественной регистрации. Все условия созданы. Кроме того, в этом году регистрация браков также проводилась на прилегающей к Дворцу бракосочетания территории», - добавил Сергей Шерстобитов. Он также отметил, что надеется на продолжение этой традиции.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2022 года псковичи заключили более трёх тысяч браков.