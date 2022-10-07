Выставка по истории немецкой оккупации откроется в Пскове 22 октября

12:54, 07 октября 2022, ПАИ

22 октября в Пскове на улице Ленина, 3 откроется экспозиция по истории немецкой оккупации, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«Ориентируемся на недавно утвержденную дату 22 октября - День памяти сожженных деревень, - пояснил он. - В экспозиции будет отражена история деревни Красуха и Ланева Гора. Мы отошли от неких шаблонов, обращались к различным военным музейным экспозициям, что-то оттуда почерпнули. Порядка полутора лет ушло на создание экспозиции. К вопросу подошли основательно, над каждым моментом размышляли».