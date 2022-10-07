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Общество

Очередная отправка мобилизованных в армию прошла в Стругах Красных

Фото: газета «Струги»

Очередная отправка мобилизованных граждан в Вооруженные силы РФ прошла сегодня, 7 октября, в Стругах Красных. Об этом сообщает газета «Струги». 

В объединённом по Струго-Красненскому, Гдовскому и Плюсскому районам военкомате состоялись призывные комиссии, на которых были призваны по мобилизации 17 человек из трёх районов, в том числе пятеро из поселка Струги Красные. 

В сообщении отмечается, что ни один из мужчин не сказал, что не хочет быть призванным. Все отвечали, что готовы служить и быть полезными своей стране. 

Фото: газета «Струги»

«Здоровье хорошее, в армии был. Готов и сейчас на службу», - сказал один из мобилизованных. 

После окончания заседаний комиссий перед призванными выступил военный комиссар по объединенному военкомату Федор Закиров. Он поблагодарил всех за мужество, за то, что «не бегаете, а поступаете как настоящие мужчины». Он объяснил, что их ждет, ответил на интересующие вопросы и пожелал скорейшего возвращения домой.  

Фото: газета «Струги»

«Спасибо вам за мужской поступок. Мы вами гордимся. Возвращайтесь скорее домой живыми и здоровыми. Мы вас ждем, вы нам всем здесь нужны» - сказал, обращаясь к собравшимся, заместитель главы администрации района Сергей Андреев.  

Фото: газета «Струги»

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.

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