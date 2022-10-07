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Культура

Выставка «Русский джаз. Генезис» откроется в Пскове

Открытие выставки «Русский джаз. Генезис» состоится 10 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В основе экспозиции будут книжные издания, ноты и пластинки, посвященные истории джазового направления в России. Центральным звеном в цепи передачи энергии джаза станет картина художника Михи Мутабова «Traffic Jazz». «Созданная под впечатлением веерообразных потоков музыки джаза, она следует ритму разноцветных ночных огней», - говорится в сообщении.  

Выставка будет работать в отделе литературы по культуре и искусству (3 этаж, кабинет 302) в рамках Недели российского джаза. Она откроется в указанный день в 19:00. Адрес: улица Профсоюзная, 2. 

Ранее сообщалось, что Неделя российского джаза пройдёт в Пскове с 10 по 15 октября.

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