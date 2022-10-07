ВИДЕО Участники форума «Истоки» высадили в Псковской области 1000 елей

23:15, 07 октября 2022, ПАИ

1000 елей высадили в Псковской области в предпоследний день молодежном историко-культурный форум. Причем сделано это таким образом, что читается слово «Истоки». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

К акции присоединились участники десятой смены форума «Истоки», а также сотрудники Псковского лесопитомника. Организатор - координатор проекта «Зеленая область» Максим Любичанковский. Также в мероприятии принимал участие директор форума Василий Петряев.

«Будем организовывать агротехнические уходы, досаживать, компенсировать то, что погибнет», — отметил Максим Любичанковский.

«Чем отличается наш форум от других? У нас деятельностный подход. Все участники оставляют свой положительный след на Псковской области. После себя мы оставляем то, что увидят наши дети и наши внуки, – это лес», — подчеркнул директор форума.

«Это очень важно, потому что объединяет всех участников форума», — поделилась своим мнением Снежана Филатова из Чебоксар.

Напомним, что десятый заезд «Школа волонтера культуры» молодежного историко-культурного форума «Истоки» открылся в Паломническом центре Псково-Печерского мужского монастыря 3 октября и продлится до 8 октября. Заезд проходит в партнерстве со всероссийским общественным движением «Волонтеры культуры» и Ассоциацией волонтерских центров. Более 100 волонтеров культуры из разных регионов России стали участниками форума