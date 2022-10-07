Автоэксперт раскритиковал новый статус самокатов

17:47, 07 октября 2022, ПАИ

Решение о закреплении за электросамокатами, гироскутерами, сегвеями и подобными видами транспорта статуса средства индивидуальной мобильности — это шаг в пустоту, потому что единственным четким правилом пока является ограничение скорости до 25 километров в час, но такие транспортные средства, как правило, сильнее и не разгоняются, высказался автоэксперт и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

По его словам, по сути, ничего не изменилось, при этом добавилось «абсурдное» новое положение. Субботин подчеркнул, что работать в первую очередь надо с прокатными компаниями.

«Особо ничего не меняется. Самое главное — это введение ограничения скорости на уровне 25 километров в час, однако самокаты по техническим характеристикам именно так и двигаются. А все прокатные конторы, коих большинство, делят города на зоны и регулируют скоростной режим самостоятельно. И это согласуется с городскими властями», — цитирует эксперта NEWS.ru.

Теперь, по его мнению, должна вводиться ответственность в КоАП, но этим обязаны заниматься законодатели. В качестве примера он привел вопрос с наказанием за нарушение скорости. По словам специалиста, неизвестно, когда четкие критерии будут введены, поскольку должна быть проделана большая работа.

«После признания чего-то транспортным средством появляются определенные положения. Они заносятся в правила, которые, возможно, будут развиваться: определятся места, где можно ездить, а где нельзя, нужны ли разделительные линии (ну раз назвали это все транспортным средством). Пока ничего этого нет, сделан просто шаг в пустоту, потому все эти самокаты и так медленно ездят. Есть отдельные ребята, которые носятся, но они будут носиться и без того. Это как с машинами. Их тюнинговать запрещено, но все равно же тюнингуют. Так и с самокатами», — считает Субботин.

По его мнению, те, кто принимал решение об особом статусе, «находятся в определенной прострации». «Я критически отношусь к этому нововведению. Возьмем велосипеды. Вот велосипед может ехать быстрее 25 километров в час? Может и гораздо быстрее, я на нем езжу быстрее всех самокатов! Я опасен? Ну, с точки зрения средств индивидуальной мобильности все опасно. Может быть, тогда и на велосипед номера повесим? Ну это же абсурд», — добавил он.

Ранее стало известно, что правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах.