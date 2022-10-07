В пушкиногорской школе родители проверили школьные обеды

21:13, 07 октября 2022, ПАИ

06 октября 2022 года в средней школе имени А.С. Пушкина был проведен очередной родительский контроль за организацией питания. Об этом сообщает районная газета «Пушкинский край».



С 01 сентября 2020 года в соответствии с Указом Президента РФ бесплатное горячее питание получают все учащиеся начальных классов, стоимость которого на сегодняшний день для учащихся начальных классов Псковской области составляет 91, 27 руб.



Комиссия, включающая директора школы и представителей родительского комитета, убедилась в наличии примерного меню, согласованного с органами Роспотребнадзора, наличии в обеденном зале ежедневного меню, сравнила примерное и ежедневное меню на предмет установления факта замены блюд.



Члены комиссии провели дегустацию блюд, которые едят дети, оценили качество приготовления блюд, обсудили с директором школы итоги посещения.

Ранее, Общероссийский народный фронт назвал самую частую жалобу в России на школьное питание.