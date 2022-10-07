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Общество

В пушкиногорской школе родители проверили школьные обеды

Со школьных обедов родители сняли пробу. Фото: Пушкинский край

06 октября 2022 года в средней школе имени А.С. Пушкина был проведен очередной родительский контроль за организацией питания. Об этом сообщает районная газета «Пушкинский край».

С 01 сентября 2020 года в соответствии с Указом Президента РФ бесплатное горячее питание получают все учащиеся начальных классов, стоимость которого на сегодняшний день для учащихся начальных классов Псковской области составляет 91, 27 руб.

Комиссия, включающая директора школы и представителей родительского комитета, убедилась в наличии примерного меню, согласованного с органами Роспотребнадзора, наличии в обеденном зале ежедневного меню, сравнила примерное и ежедневное меню на предмет установления факта замены блюд.

Члены комиссии провели дегустацию блюд, которые едят дети, оценили качество приготовления блюд, обсудили с директором школы итоги посещения.

Ранее, Общероссийский народный фронт назвал самую частую жалобу в России на школьное питание.

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