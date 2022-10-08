Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
Три человека погибли в результате подрыва грузовика на Крымском мосту, сообщил Следственный комитет по итогам предварительного расследования.
«Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются», – говорится в заявлении ведомства.
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски, пишет РИА Новости.
Ранее, спикер Госсовета Крыма обвинил Украину в ЧП на Крымском мосту.
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