Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

14:20, 08 октября 2022, ПАИ

Три человека погибли в результате подрыва грузовика на Крымском мосту, сообщил Следственный комитет по итогам предварительного расследования.

«Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются», – говорится в заявлении ведомства.

Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски, пишет РИА Новости.

Ранее, спикер Госсовета Крыма обвинил Украину в ЧП на Крымском мосту.