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Получивший повестку пскович просит забрать кошку, которую недавно приютил

Фото: автор поста «ВКонтакте»

Забрать кошку просит получивший повестку житель Пскова. Пост с данной просьбой он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я недели две назад возле работы подобрал кошку-девочку, видать дачники подбросили, потому что видно, что домашняя. Ей месяца 3 – 4. Я забрал её домой, приучил к лотку и к еде сухой и мокрой. Но в пятницу мне пришла повестка и в понедельник уже отправка. У меня тут никого нет, ни друзей ни родственников, живу тут недавно. Помогите, пожалуйста», – рассазал он.

Фото: автор поста «ВКонтакте»

Для помощи можно обратиться в группу «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков» в соцсети «Вконтакте».

Ранее сообщалось, что приют «Лесопилка» нашел новый дом для собаки, хозяин которой погиб во время командировки.

Напомним, что ознакомиться со списоком приютов для животных мобилизованных псковичей можно здесь.

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