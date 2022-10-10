Прощание с журналистом Андреем Виноградовым состоится 11 октября
Прощание с фотографом, поэтом, журналистом Андреем Виноградовым состоится в храме Анастасии Римлянки (Детский парк, Октябрьский проспект, 9) 11 октября в 11:00.
Похоронят Андрея Виноградова в Выбутах.
«У Андрея остались родители, пережившие блокаду Ленинграда. Им очень тяжело. Если у вас есть возможность помочь со средствами на создание хорошего памятника Андрею в Выбутах, семья будет вам очень благодарна. Пожертвование можно сделать по номеру телефона +79602277722, привязанному к карте Сбербанка», - отметил друг и компаньон Андрея Виноградова Алексей Куренков.
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