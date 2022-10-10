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Происшествия

В городах Украины начали пропадать электричество, вода и интернет – СМИ

 

Практически на всей территории Украины нет электричества, воды и интернета, пишут СМИ.

Сообщается, что прошла очередная волна взрывов в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, в том числе по объектам инфраструктуры.

В Харькове, Житомире и Львове удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры, сообщают власти городов. В Конотопе Сумской области удар пришелся по крупному машиностроительному заводу.

Один из ударов по Киеву пришелся на башню бизнес-центра 101 Tower в центре города. По информации Readovka, здесь базировались департаменты силовых ведомств Украины.

Кроме того, очевидцы передают, что движение по всем линиям киевского метро остановлено.

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