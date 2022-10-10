«Грибные рекорды» продолжают устанавливать псковичи

12:49, 10 октября 2022, ПАИ

Около 130 штук грибов собрал любитель тихой охоты в гдовском лесу. Фотографией «улова» он поделился в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Гдовка порадовала неожиданным местом. Подосиновиковый урожай - 70 штук, да и белых около 50-60, прекрасные выходные», - рассказал грибник.

«Вот это достойный финальный аккорд сезона», - прокоментировала участница группы. «Это просто сказка», - добавила другая. «Вот повезло вам», - заметила третья.

Ранее сообщалось, что в гдовском лесу обнаружили редкий ядовитый гриб с кровавыми каплями. Помимо грибов, в лесах Псковской области находят и крупных ядовитых змей.