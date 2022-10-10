Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ

12:00, 10 октября 2022, ПАИ

Все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в городах Украины начали пропадать электричество, вода и интернет.

