Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ
Все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.
«Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна», — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в городах Украины начали пропадать электричество, вода и интернет.
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