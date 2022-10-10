В Псковской области лучшего учителя по шахматам наградили поездкой в Москву

12:08, 10 октября 2022, ПАИ

Музей шахмат в Москве посетила учитель средней школы № 17 города Пскова со своими воспитанниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Впервые в качестве награды за победу в конкурсе 2022 года на лучшую организацию шахматного всеобуча в Псковской области Светлана Пошибайлова получила бесплатную поездку со своими лучшими воспитанниками в музей шахмат, который расположен в историческом здании столицы. Юные шахматисты Петр Сергеев, Станислав Зыбин и Никита Николаев вместе со своим педагогом отправились на экскурсионную программу в Москву.

«Наша маленькая делегация побывала в музее шахмат, который находится в центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре. В этом уникальном историческом здании Москвы, построенном в начале XIX века, нас гостеприимно приветствовала директор музея Татьяна Колесникович. Наш замечательный экскурсовод в субботний день провела интереснейшую экскурсию по первому в мире музею шахмат, где его уникальная коллекция отражает историю мировой и российской шахматной культуры. Она рассказала, что на экспозиции выставлено около 300 различных шахматных экспонатов (а в целом в собрании музея около 3000 экспонатов, в том числе несколько сотен шахматных комплектов, наградные кубки, картины, графика, документы, награды и личные вещи известных российских и советских шахматистов), посвященных истории шахмат. Нам удалось даже посидеть за шахматным столом, за которым боролись за мировую шахматную корону великие советские шахматисты Анатолий Карпов и Гарри Каспаров», — рассказала Светлана Пошибайлова.

После экскурсии группа направилась в Москвариум, который расположен на территории ВДНХ.

«Несмотря на ненастную погоду, все мы получили яркие и незабываемые впечатления, за что хотели бы поблагодарить нашу региональную Федерацию шахмат во главе с президентом Дмитрием Шаховым и исполнительным директором Еленой Горащенковой, а также Федерацию шахмат России и Фонд Елены и Геннадия Тимченко за такой замечательный приз лучшему учителю шахмат Псковской области. Очень хочется надеяться, что и в 2023 году наша федерация сохранит такой приз для лучших учителей, кто преподает нашим детишкам шахматы в школах Псковской области», — отметила учитель по шахматам.

Напомним, что лучшим учителем шахмат в Псковской области стала преподавательница псковской школы № 17 Светлана Пошибайлова. Педагога наградили денежной премией и поездкой с тремя воспитанниками в музей шахмат в Москве.