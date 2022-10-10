Вопрос об изменении схемы движения на Поземского рассмотрят в Пскове

12:12, 10 октября 2022, ПАИ

По многочисленным обращениям граждан вопрос об изменении схемы движения на улице Леона Поземского будет рассмотрен на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

«Проект организации дорожного движения на улице Леона Поземского разработан в соответствии с Правилами дорожного движения и с учетом интенсивности движения на этом участке улично-дорожной сети. Проект согласован с ГИБДД и получил положительное заключение Госэкспертизы. По многочисленным обращениям граждан вопрос изменения схемы движения на улице Леона Поземского (разрешение левого поворота) будет рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения. В настоящее время места разворота автомобилей возможны на улицах Набат и Ипподромной», - говорится в сообщении.

Ранее по этому поводу свой комментарий дал начальник ГИБДД УМВД РФ по Пскову Владимир Папорт.