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Культура

Доходы Псковского кремля увеличились в разы в 2022 году

Чуть более 2 млн рублей заработал Псковский кремль за 2021 год, за 9 месяцев 2022-го - почти 9 млн рублей. Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова во время прямого эфира на радиостанции «7 НЕБО».

Светлана Мельникова надеется, что к концу года сумма дохода увеличится до 11 млн рублей. При этом вход бесплатный.

«В Кремле практически отсутствует грамотная навигация. Когда люди входят на территорию Кремля, они должны понять, как организовать свое пребывание, у кого что спросить», - заметила гость студии. 

Гендиректор псковского музея сообщила, что планируется организовать павильон для размещения информационного центра, где можно будет получить всю интересующую информацию  

Еще один момент, на который обратила внимание Светлана Мельникова: в псковском музее катастрофически не хватает сувениров.

Ранее сообщалось, что посещение Псковского кремля может стать платным.

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