Напоминающий о Мальдивах мухомор нашли в псковском лесу
Необычный гриб нашел в псковском лесу любитель тихой охоты. Фотографию он опубликовал в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
«Редкий вид мухомора», - подписал мужчина свое фото.
В комментариях участники сообщества отметили, что гриб называется «строфария сине-зелёная». «Дивный цвет, гриб-Мальдивы», - заметила участница группы.
Ранее сообщалось, что в гдовском лесу обнаружили гриб с кровавыми каплями.
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