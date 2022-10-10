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Общество

Напоминающий о Мальдивах мухомор нашли в псковском лесу

Необычный гриб нашел в псковском лесу любитель тихой охоты. Фотографию он опубликовал в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». 

«Редкий вид мухомора», - подписал мужчина свое фото. 

В комментариях участники сообщества отметили, что гриб называется «строфария сине-зелёная». «Дивный цвет, гриб-Мальдивы», - заметила участница группы.

Ранее сообщалось, что в гдовском лесу обнаружили гриб с кровавыми каплями.

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