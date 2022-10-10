Раненые в ходе СВО псковичи получат путевки в санатории

18:10, 10 октября 2022, ПАИ

Правительство Псковской области обеспечит военных, которые получили ранение или контузию в ходе специальной военной операции, санаторно-курортным лечением. Поручение проработать данную меру поддержки дал губернатор Михаил Ведерников по итогам встречи с родственниками военнослужащих и женсоветом Псковского гарнизона в июле этого года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

При желании вместе с ними могут поехать и члены семьи.

Указанная мера поддержки носит заявительный характер. Средства на ее обеспечение выделеяются из регионального бюджета.

На сегодняшний день возможностью пройти реабилитацию решили воспользоваться двое военнослужащих и члены их семей. Они получили путевки в санаторий «Хилово». Полное содействие в вопросе организации санаторно-курортного лечения оказывает Комитет по социальной защите Псковской области.

Добавим, что сегодня, 10 октября, в Пскове открылся Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.