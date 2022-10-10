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Как сильно вырастут тарифы в декабре, пытались понять корреспонденты «АиФ-Псков»

Псковские теплосети. Фото Аиф-Псков

С 1 декабря 2022 года в России планируется второе за год повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В правительстве РФ уверяют, что после декабрьского роста тарифов следующий случится только через полтора года - летом 2024-го. «АиФ-Псков» узнал подробности грядущего подорожания коммуналки.

«Индексация проводится для обеспечения бесперебойной работы и развития  инфраструктуры ЖКХ», - констатировал заместитель директора по экономике теплосетей Пскова Максим Дешкин. 

На сколько вырастут тарифы, разбирались корреспонденты издания «АиФ-Псков».

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