Как сильно вырастут тарифы в декабре, пытались понять корреспонденты «АиФ-Псков»

21:42, 10 октября 2022, ПАИ

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С 1 декабря 2022 года в России планируется второе за год повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В правительстве РФ уверяют, что после декабрьского роста тарифов следующий случится только через полтора года - летом 2024-го. «АиФ-Псков» узнал подробности грядущего подорожания коммуналки.

«Индексация проводится для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ», - констатировал заместитель директора по экономике теплосетей Пскова Максим Дешкин.

На сколько вырастут тарифы, разбирались корреспонденты издания «АиФ-Псков».