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Общество

На Эльбрусе установили самый высокогорный почтовый ящик

Самый высокогорный почтовый ящик страны установлен на курорте «Эльбрус» на станции Гарабаши (3 847 м), рассказали журналистам в понедельник в пресс-службе единого института управления Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ». Об этом сегодня пишет ТАСС.

«Кавказ.РФ совместно с Почтой России установили почтовый ящик на верхней станции канатной дороги, на высоте 3 847 м. <...> Открытие почтового ящика приурочено к Всемирному дню почты, который отмечается 9 октября. Свои письма и открытки гости курорта смогут отправить в любой день, когда погода позволит подняться до верхней отметки курорта. Почтальон будет забирать корреспонденцию с Эльбруса два раза в неделю», - рассказали в пресс-службе.

Как отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров, почтовый ящик станет лишним стимулом для малого бизнеса - открытки и конверты с видами Эльбруса теперь могут стать еще популярнее. «Потрясающими видами, открывающимися со склонов Эльбруса, и впечатлениями от них всегда хочется делиться, поэтому появление почтового ящика, уверен, положит начало новой красивой традиции - подняться выше всех в стране и отправить теплый привет родным из Приэльбрусья. <...> В преддверии горнолыжного сезона такое предложение может стать особенно интересно нашим гостям», - цитирует пресс-служба Гончарова.

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