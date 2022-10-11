Псковичку расписали в ЗАГСе с мобилизованным через час после её просьбы

07:00, 11 октября 2022, ПАИ

В Пскове невеста мобилизованного попросила оказать содействие в регистрации брака, и через час молодые официально расписались в ЗАГСе. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, говоря о начале работы Центра помощи семьям мобилизованных и военнослужащих.

Центр открылся 10 октября, и в первый же день его посетили четыре человека. Также поступили четыре телефонных звонка, три заявления из соцсетей, семь человек записались на прием. Принято 25 обращений от самих мобилизованных по предоставлению кредитных каникул, добавил глава региона.

Благодаря сотрудникам Центра состоялось бракосочетание. Также судебные приставы приняли в работу вопрос псковички о разблокировке счета и возврате списанной суммы с карты супруга, который уехал. Женщине не пришлось ехать в воинскую часть, специалисты онлайн получили справку. Здесь же она написала заявление о предоставлении бесплатных услуг для ребенка в дошкольном учреждении.

«К маломобильным гражданам и мамочкам с грудными детьми специалисты готовы приехать на дом. Прорабатываем вопрос с выездами в районы. Скоро будет создан чат-бот Центра в телеграме. О нем сообщу отдельно», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.